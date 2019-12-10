وفاة المخرج الكبير سمير سيف عن 72 عاما.. فيديو

توفي المخرج المصري الكبير سمير سيف، مساء امس الاثنين، عن عمر يناهر 72 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

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وسمير سيف واحد من كبار مخرجي السينما المصرية، وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من النجوم وحققت أفلامه نجاحا واسعا.

ووصلت الإنجازات الفنية للراحل سمير سيف إلى نحو 200 عمل فني، تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية.

كما عمل سمير سيف مع أشهر النجوم المصريين أمثال عادل إمام وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز.

ومن أشهر الأفلام التي أخرجها سمير سيف “معالي الوزير” و”الراقصة والسياسي” و”شمس الزناتي” و”غرام تلميذة” ومسلسل “البشاير” و”بالشمع الأحمر”..