توفيت الممثلة المصرية ​عايدة كامل​ صباح اليوم، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية مؤخراً، ودخولها المستشفى لتلقي العلاج، إذ أنها كانت طلبت من الجمهور الدعاء لها.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:” “يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعوا لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات”.

عايدة كامل من مواليد عام 1931، درست الإذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات، ومن أفلامها، (ست الحسن، لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟)، ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية منذ الثمانينات، ومن أهم مسلسلاتها، (بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي).