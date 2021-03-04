أعلنت الفنانة المصرية ” نادية العراقية ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة الممثلة الكومبارس المصرية ” ليلى الإسكندرانية ” يوم الثلاثاء الماضي بعد تعرضها لأزمة صحية في الأيام الأخيرة .

وكتبت نادية العراقية في منشورها ناعية رحيل ليلى الاسكندرانية : ” كلنا راحلون .. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية والدة الماكيير علاء التونسي .. ست طيبة وكالنسمة يارب ارحمها ” .

وحرص الماكيير علاء التونسي على توجيه الشكر لكل من قدم له التعازي في وفاة والدته وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك .

جاء فيه : ” شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعاءكم ولا أراكم مكروها فيمن تحبون .. ونشكركم على مواساتكم لنا في عزائنا سواء من خلال الرسائل أو بالاتصال أو على مواقع التواصل الاجتماعي وآسف لعدم ردي على تليفونات أو رسائل ” .

يذكر أن الممثلة الراحلة نادية الإسكندرانية شاركت في عدد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما .. ففي السينما يأتي من أبرز أفلامها : ميدو مشاكل وغبي منه فيه والناظر واضحك الصورة تطلع حلوة وعبود على الحدود وجاءنا البيان التالي والمنسي .

ومن الأعمال الدرامية التي شاركت بها مسلسلات : حديث الصباح والمساء وعائلة الحاج متولي وعائلة ونيس وزيزينيا وغيرهم .