توفي فجر الجمعة 02/05 المخرج والمنتج الأردني المعروف عدنان العواملة، حسبما اعلن نجله على صفحته على موقع فيسبوك.

وكتب المنتج طلال العواملة على صفحته “انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمك يابا، عدنان أحمد يعقوب العواملة في ذمة الله (1948 – 2021)”. والراحل العواملة (72 عاما)، بدأ مسيرته عام 1968 في التلفزيون الاردني، قبل أن يتابع الدراسات العليا في جامعة بيروت العربية. وأسس الراحل “المركز العربي للإنتاج الإعلامي” في الاردن عام 1983،وهو صاحب بصمة مميزة في انتاج واخراج اعمال سمعية وبصرية لاقت شهرة على المستويين المحلي الاردني والعربي. وكُّرم العواملة عام 2008 بجائزة الايمي العالمية لفئة الرواية التلفزيونية الطويلة عن المسلسل السياسي والاجتماعي “الاجتياح” الذي انتج عام 2007. وصور ذلك المسلسل معاناة الشعب الفلسطيني خلال حملة عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية عام 2002.

وينتج “المركز العربي للانتاج الإعلامي” والذي يقوده منذ عام 2000 تقريبا المنتج طلال العواملة، منذ عقود برامج أطفال، وقصص درامية مبنية على الموروث الشعبي الاردني وخصوصا المسلسلات البدوية، وكذلك مسلسلات تاريخية. ومن اعمال المركز البدوية الشهيرة أجزاء مسلسل “رأس غليص”، و”نمر بن عدوان” و”وضحا وابن عجلان”. ومن الأعمال السياسية والإجتماعية “الطريق إلى كابول” و”دعاة على أبواب جهنم” حول المجاهدين العرب في افغانستان وعودتهم الى بلدانهم، والتطرف والارهاب.