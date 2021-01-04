توفي اليوم الأثنين الرابع من كانون الثاني/يناير 2021 الموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني عن عمر ناهر الثلاثة وثمانين عاما.

وقد اعلن الاعلامي اللبناني جمال فياض الخبر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، حيث كتب: “رحل الياس الرحباني … رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن… رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفّس إلا حبّاً وجمالاً وطيبة وأنغام… رحل جزء جميل من مجد لبنان!”

رحل الياس الرحباني …

رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن…

رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفّس إلا حبّاً وجمالاً وطيبة وأنغام…

رحل جزء جميل من مجد لبنان! — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) January 4, 2021

يذكر أن الياس الرحباني ثالث الاخوين الرحباني عاصي ومنصور الرحباني وهو موسيقي (ملحن وموزع)، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية. وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي وفيلم حبيبتي وفيلم أجمل ايام حياتي ومسلسل عازف الليل.