وفاة بطل Sons of Anarchy بعد العثور عليه فاقد الوعي في منزل والده

توفي الممثل الأمريكي بول جون فاسكيز عن عمر يناهز 48 عاما بعد العثور عليه فاقدا للوعي في منزل والده بسان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا لما ذكره موقع TMZ، عثر عليه والده فاقد الوعي ولم يتمكن المسعفون من انقاذه، وأرجح الأطباء أن تكون وفاته ناتجة عن نوبة قلبية مفاجئة، ولم يتأكد بعد سبب الوفاة.

ولد فاسكيز في سان خوسيه بكاليفورنيا وبعد تخرجه من الجامعة عام 1988 انتقل إلى لوس أنجلوس من أجل تحقيق حلمه في التمثيل.

جاءت بداياته مع التمثيل من خلال مشاركته في مسلسلات كلاسيكية مثل Simon & Simon و 21 Jump Street.

اشتهر فاسكيز من خلال دوره في مسلسل Sons of Anarchy الصادر عام 2011، كما ظهر في العديد من المسلسلات التليفزيونية مثل ER و CSI: NY و How I Met Your Mother و غيرها من الأعمال.