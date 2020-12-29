توفي صباح اليوم الثلاثاء، 29 ديسمبر، الممثل والكاتب والمخرج السوري الكبير حاتم علي، بأزمة قلبية عن ثمانية وخمسين عاما.

وقد أعلن الخبر السيناريست عبد الرحيم كمال، ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وعلّق: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه”.

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات “عمر”، “ربيع قرطبة” “,ملوك الطوائف” ,”صقر قريش”، “التغربية الفلسطينية”، “الزير سالم”، “أهو دا اللي صار”، “كأنه إمبارح”، “أهل الغرام”، “تحت الأرض”، “حجر جهنم” وغيرها من الاعمال الخالدة.

كما نعى الراحل عدد كبير من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كان منهم الفنان السعودي ناصر القصبي الذي كتب: “فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي رحمة الله عليه .. جمعتنا أيام جميله . كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني سامحه يارب وأغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفوره في وجدان المشاهد العربي”.

فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي

رحمة الله عليه .. جمعتنا أيام جميله . كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني

سامحه يارب وأغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفوره في وجدان المشاهد العربي pic.twitter.com/MwICbh6tw4 — ناصر القصبي (@algassabinasser) December 29, 2020