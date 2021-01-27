أعلن الفنان ” ياسر فرج ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة زوجته متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتب في منشوره قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصراً ” .

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة لدفنها بمقابر الأسرة .. ولم يكشف ياسر فرج أية تفاصيل بخصوص إستقباله للعزاء .

يذكر أن الفنان ياسر فرج كان قد نشر خلال الأيام الماضية منشورا طالب من خلاله بالدعاء لزوجته بالشفاء من فيروس كورونا والتي أصيبت به في الثالث من شهر يناير الجاري وتدهورت حالتها الصحية يوم 16 مما أدى إلى دخولها غرفة العناية المركزة .