وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق .. وكلمات عن زوجته الراحلة : ” أنا بحب مراتي دلوقت أكتر من أيام الشقاوة “

أعلنت الإعلامية المصرية ” هبة رشوان ” صباح اليوم إبنة الفنان المصري ” رشوان توفيق ” عن وفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض .

حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : ” البقاء لله رحلت والدتي .. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ” .

وأعلنت عن موعد جنازة والدتها حيث قالت: ” الجنازة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بعد صلاة العصر إن شاء الله .. نسألكم الدعاء ” .

ولم يتم الإعلان عن موعد العزاء حتى الآن .

وفي لقاء سابق للفنان رشوان توفيق على قناة ” Ten ” تحدث فيه عن زوجته وعن مقدار حبه لها ومدى مساندتها له ودعمها والوقوف بجانبه في السراء والضراء منذ زواجهما وهي بسن ال 17 عام منذ عام 1957 .

وإنها في السنوات الثلاث الأخيرة تعرضت لوعكة صحية شديدة جعلته يعتذر عن الكثير من الأعمال الفنية لكي يظل بجانبها ويرعاها بنفسه .

وقال : ” أوقات اضحك معاها وأقولها أنا دلوقت بحبك أكتر من أيام الشقاوة زمان .. وإني أبوس إيدك دلوقت أحسن 100 مرة من أيام زمان ” .