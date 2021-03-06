أعلنت ” ميريت الحريري ” إبنة الفنان المصري الراحل ” عمر الحريري ” عن وفاة عمها المهندس صالح الحريري في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

فكتبت ميريت الحريري في منشورها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلى رحمة الله عمي المهندس صالح الحريري والد المهندس أسامة الحريري والسيدة مريم الحريري وشقيق كل من والدي الفنان المرحوم عمر الحريري .. المرحوم عادل الحريري .. السيدة نعمت هانم الحريري ” .

وتابعت : ” وجد (آية ونورا وياسين وأروى أسامة الحريري، وآلاء وسلمى وجنا وجودي محمد صلاح) .. عم وخال المرحومة نيڤين الحريري وپريهان الحريري ، محمد ونجلاء الحريري وشيرين ومرڤت أمين ومحمد محمود .. العزاء اليوم في مقابر الإمام بعد صلاة العصر .. برجاء قراءة الفاتحة ” .