في خبر صادم وحزين جداً، لقى كريم صبري، شقيق الفنان المصري رامي صبري مصرعه، إثر غرقه في مياه ترعة المريوطية، وتبين من تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفي هرب من مصحة لعلاج الإدمان قبل يوم واحد من غرقه.

وحسب مواقع مصرية، فقد انتقلت قوة من الشرطة إلى المكان، واستدعت أسرة الضحية الشاب لسؤالها حول تواجده في المكان وغرقه.

وقال مصدر أمني: «سنراجع الكاميرات الموجودة في المنطقة لمعرفة سبب الغرق، وكيف حدث، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه».

وشرح المصدر أنه سيتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقد تقرر تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وذكرت مصادر موثوق منها أن أحد أفراد أسرة الراحل كان أودعه في مصحة لعلاج الإدمان قبل يوم واحد من وفاته، لكنه هرب ومات غرقاً حينما كان يحاول عبور ترعة المريوطية.

هذا وقد نعا الفنان رامي صبري، شقيقه الأصغر كريم، وكتب عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي كاتبا: “توفي الي رحمة الله اخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله ان يرحمه ويغفرله”.