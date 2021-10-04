فجع الوسط الفني الهندي اليوم الإثنين بوفاة نجمة بوليوود ” مانيشا ياداف ” عن عمر ناهز ال 29 عاما إثر تعرضها لنزيف في المخ وفقا للتقرير الطبي الأولي عن وفاتها .

ونعت الممثلة ” باريدهى شارما ” رحيل زميلتها مانيشا ياداف في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر مشيرة إلى أنها علمت بخبر الوفاة من خلال رسائل زملائها على الهاتف .

فكتبت قائلة : ” هذا الخبر مفجع للغاية .. لم أكن على اتصال دائم بها بعد توقف عرض مسلسل “جودا أكبر” لكن لدينا مجموعة واتس أب تسمى Mughals التي تجمع كل الممثلات المشاركات في العرض ” .

وتابعت : ” هذه هي الطريقة التي كنا على اتصال بها وإذا كان هناك أي شيء مهم يجب مشاركته حول حياة أي منا فنحن نفعل ذلك في المجموعة ومن خلال هذه المجموعة علمت بالخبر الذي صدمني ” .

وأضافت شارما : ” كانت طاقتها عالية دائمًا وكانت شخصًا مرحًا .. لقد قضينا وقتًا رائعًا في التصوير معًا من أجل العرض .. أتذكر أنها كانت دائمًا مليئة بالحياة .. سماع خبر وفاتها أمر محزن حقًا بالنسبة لي وما يزعجني أكثر هو أن لديها طفلًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا ” .

يذكر أن مانيشا ياداف اشتهرت بدور (سليمة بيغوم) إحدى زوجات “أكبر” في المسلسل التاريخي الشهير ” جودا أكبر ” .. وكانت قد احتفلت الراحلة منذ أيام بعيد ميلاد إبنها وشاركت متابعيها على إنستجرام صورا من الاحتفال .

Happy 1st Birthday my precious baby!!!

My little rainbow boy you have been such a light in my life during a season of a hard year. I’m so blessed and thankful to be your mumma. I love you so much pic.twitter.com/GCxy5h4eWn — Manisha Yadav (@manishayadav164) June 30, 2021