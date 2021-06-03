أعلنت الفنانة ” عفاف مصطفى ” في منشور لها على فيس بوك عن وفاة الفنانة المعتزلة ” تحية حافظ ” بعد صراع طويل مع مرض المرارة عن عمر ناهز 59 عاما .

فكتبت عفاف مصطفي في منشورها : ” رحلت الفنانة تحية حافظ بعد معاناة مع مرض المرارة .. هي والدة فرح إسماعيل كتكت وإبنة الفنانة الراحلة هدى زكي .. الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة .. الله يرحمها ” .

يذكر أن الفنانة الراحلة تحية حافظ ولدت في عائلة فنية بالقاهرة فهي ابنة الفنانة هدى زكي والكاتب صلاح الدين حافظ وحفيدة الممثل زكي إبراهيم .

وكانت قد اعتزلت الفن في سنة 1998 وارتدت الحجاب .. وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية مثل : الجزء الثالث من ” ليالي الحلمية ” و” أرابيسك ” و ” سأكتب اسمك فوق الرمال ” و ” سرقوا أم علي ” و” امرأة وظل رجل ” .