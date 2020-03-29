وفاة فنان خليجي شهير بعد إصابته بجلطة دماغية

أعلن الكاتب الكويتي ” محمد عبد العزيز الكندري ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” عن وفاة الفنان الكويتي ” سليمان الياسين ” عن عمر يناهز 71 عاما .

وذلك على خلفية إصابته بجلطة دماغية منذ أيام نقل على إثرها إلى المستشفى الأميري في الكويت وتم وضعه في العناية المركزة .

وكتب الكندري في تغريدته قائلا : ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .. انتقل إلى رحمة الله الفنان سليمان الياسين أسأل الله العظيم أن يتغمدك بواسع رحمته يا صاحب القلب الأبيض ” .

ونعت النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” رحيل الفنان سليمان الياسين عبر حسابها على موقع ” تويتر ” فكتبت في تغريدة لها : ” رحل الفنان الغالى سليمان الياسين إلى بارئه .. لانملك إلا أن نقول لاحول ولاقوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون .. تاريخ كويتي حافل ومسيرة مشرفة .. يخلف عليك بالجنة ونعيمها يا أبو سارة ” .

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) انتقل إلى رحمة الله الفنان #سليمان_الياسين أسأل الله العظيم ان يتغمدك بواسع رحمته يا صاحب القلب الابيض 🙏 pic.twitter.com/uWkXb8juTk — محمد عبد العزيز الكندري (@mohamad_mh9) March 29, 2020