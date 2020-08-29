توفى الفنان الأمريكي العالمي ” شادويك بوسمان ” البالغ من العمر 43 عاما في منزله بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد صراع مع مرض سرطان القولون منذ أكثر من 4 سنوات .

ونشر الحساب الخاص به على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بيانا معلنا الخبر جاء فيه : ” بحزن شديد نؤكد وفاة شادويك بوسمان حيث أنه أصيب بسرطان القولون في المرحلة الثالثة في عام 2016 وحارب خلال السنوات الماضية حتى تقدم المرض للمرحلة الرابعة ” .

وتابع : ” وقد كان شادويك مقاتل حقيقي خلال كل تلك الفترة وقدم العديد من الأفلام التي أحبها الجمهور من فيلم ” Marshall ” إلى فيلم ” Da 5 Bloods ” وأيضا ” Ma Rainey’s Black Bottom ” وغيرها الكثير .. وخلال تلك الأفلام كان يتخللها العديد من العمليات والعلاج الكيماوى ” .

وأضاف البيان : ” ولقد شرف حياته المهنية بأن يعيد الملك تشالا في ( الفهد الأسود ) .. وتوفي في منزله وبجانبه زوجته وعائلته وتشكركم عائلته على دعواتكم وحبكم له ويطلبون منكم احترام خصوصيتهم خلال هذا الوقت الصعب ” .

يذكر أن شادويك بوسمان نال عدة جوائز على أشهر أعماله ” الفهد الأسود ” الذي حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار بجانب مشاركته في سلسلة أفلام مارفل الشهيرة وأيضا Captain America .