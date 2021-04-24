أعلنت الصفحة الموثقة للفنان الأردني ” متعب الصقار ” على موقع فيس بوك عن وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد صراع مع مرض السكري وفقا لما ذكرته ” سكاي نيوز عربية ” .

فكتبت في منشور لها : ” في ذمة الله في 12 رمضان .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وكان متعب الصقار قد أجرى منذ حوالي شهرين عملية بتر لإحدى قدميه بسبب تداعيات إصابته بمرض السكري كما كان يعاني أيضا من غسل الكلى منذ أكثر من عام .

ونعت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” وفاة متعب الصقار في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورة للفنان الراحل كتبت في تعليقها عليها : ” خبر حزين .. الصوت النادر والحنون صوت الأردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمة الله .. الله يرحمك يا أبو شهد ” .

وتابعت ديانا كرزون : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. مش عارفة شو احكي مصدومة كتير .. بدعيلك بالرحمة .. رحمة الله عليك يا أطيب قلب ” .

يذكر أن الفنان متعب الصقار من أبرز أغانيه أغنية ” كندرة الملايين ” التي أداها احتفاءا بالصحفي العراقي ” منتظر الزيدي ” بعد أن رمى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن بالحذاء في عام 2008 .