وفاة كاتب مصري شهير بعد صراع مع المرض

توفى صباح يوم أمس الجمعة الكاتب المصري ” لينين الرملي ” عن عمر يناهز ال 74 عاما بعد صراع طويل مع المرض وتعرض لأزمة صحية قبل أيام نقل على إثرها إلى المستشفى حيث وافته المنية .

وقال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان ” منير مكرم ” أن الجنازة ستكون عائلية وفقا لما أبلغت به أسرة لينين الرملي وستقام اليوم السبت .. بينما العزاء سوف يقام يوم الإثنين المقبل من مسجد عمر مكرم .

ويعد لينين الرملي من أشهر كتاب المصرح في مصر واشتهر بتقديم العديد من الأعمال مع الفنان ” محمد صبحي ” مثل : تخاريف والهمجي ووجهة نظر وانتهى الدرس يا غبي .

بالإضافة إلى كلا من مسرحيات أهلا يا بكوات ووداعا يا بكوات وعفريت لكل مواطن وسعدون المجنون وبالعربي الفصيح وأنا وشيطاني وسكة السلامة وسك على بناتك وإعقل يا دكتور .

كما قدم عدة أعمال متميزة فى السينما أبرزها الإرهابى وبخيت وعديلة .

ونشر الفنان ” محمد صبحي ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا نعى من خلاله رحيل لينين الرملي فقال : ” رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي لينين الرملي الذي كان ضلعا هاما في مسرحي والأعمال الفنية التي قدمناها سويا .. أنت باق بأعمالك وفنك وفكرك .. نسأل الله المغفرة والرحمة .. وعزائي للأسرة وكل محبين لينين الرملي ” .