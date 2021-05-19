توفي يوم أمس الثلاثاء المخرج السعودي ” عبد الخالق الغانم ” داخل مستشفى الدمام التخصصي بالمملكة العربية السعودية عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع مرض السرطان دام معه لمدة 5 سنوات .

حيث أصيب المخرج الراحل بسرطان البروستاتا وخضع لرحلة علاجية إلا أن السرطان انتقل إلى الغدد اللمفاوية ثم إلى العظم .. واستقرت حالته الصحية لفترة إلى أن ساءت خلال الأيام الماضية .

وكان المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد أعلن عن تكفله بسفر الغانم إلى الخارج للعلاج من مرض السرطان .

ويعد عبد الخالق الغانم من أبرز المخرجين السعوديين الذين تركوا بصمة إبداعية في الدراما السعودية خاصة الأجزاء التي أخرجها من المسلسل الرمضاني الشهير ” طاش ما طاش ” .