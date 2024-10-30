توفى منذ قليل الفنان المصري مصطفى فهمي عن عمر يناهز الـ82 عاماً ، بعد معاناته في الفترة الماضية مع المرض حيث خضع في الأشهر الماضية لإزالة ورم في المخ، وبعدها خضع للعلاج من المنزل.

مصطفى فهمي: مسيرة فنية متميزة

ولد الفنان المصري مصطفى فهمي في 15 نوفمبر 1942، في العاصمة القاهرة، لعائلة فنية. بدأ مشواره الفني في فترة الستينيات، حيث برز كأحد أبرز نجوم السينما والتلفزيون في مصر والوطن العربي. حصل على شهادة البكاليوس في الفنون الجميلة، مما ساعده في تطوير مهاراته الفنية.

بدأ مصطفى فهمي حياته المهنية كممثل في السينما، حيث شارك في عدد من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها “البنات والصيف” و”عودة الابن الضال”. ومع مرور الوقت، انتقل إلى التلفزيون، حيث أظهر قدراته التمثيلية في العديد من المسلسلات الناجحة، مثل “المال والبنون” و”لن أعيش في جلباب أبي”.

تميز أسلوبه التمثيلي بالتنوع والقدرة على تجسيد الشخصيات المختلفة، مما جعله محط إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. لم يقتصر نجاحه على التمثيل فقط، بل شارك أيضًا في أعمال إنتاجية وإخراجية، مما ساهم في تنويع مسيرته الفنية.

بالإضافة إلى حياته المهنية، تزوج مصطفى فهمي عدة مرات، وكان له علاقة مميزة مع الجمهور، حيث يعتبره الكثيرون رمزًا من رموز الفن المصري الأصيل. مع مرور الزمن، استمر مصطفى فهمي في تقديم أعمال مميزة، مما يجعله واحدًا من أعمدة الفن العربي، ويظل دائمًا في مقدمة المشهد الفني.