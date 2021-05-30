توفي المصور البحريني حميد جعفر الطيف إثر سقوطه من على رافعة في أثناء قيامه بوظيفته الاعتيادية في القرية التراثية، أثناء تصويره مشهدًا لأحد المسلسلات التلفزيونية.

وكانت وازرة الداخلية أعلنت مساء السبت عن وفاة بحريني (42 عاما) إثر سقوطه من رافعة أثناء قيامه بوظيفته ضمن عملية للتصوير كانت تقوم بها شركة خاصة.حيث فارق الحياة في الموقع.

وقد نعت الفنانة روان مهدي الراحل عبر حسابها على انستغرام حيث كتبت “ما أدري إلى متى واحنا الأساسيات الفنية لعملية التصوير مو قادرين ننظمها بشكل سليم”.

وتابعت: “إلى متى واحنا في فوضى وعندنا كل هالإمكانيات .. مسؤولية كل فنان يساهم في التغيير واحنا قادرين .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. الله يرحمك ”.