أعلنت صحيفة ” ذا ميرور ” البريطانية عن وفاة المغنية البريطانية ” سارة هاردينغ ” عن عمر ناهز ال 39 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الثدي يوم أمس الأحد .

وكتبت والدة المغنية الراحلة في نعيها لإبنتها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي : ” لقد شعرت بحزن عميق لأنني أشارككم اليوم خبر وفاة إبنتي الجميلة سارة .. يعرف الكثير منكم معركة سارة مع السرطان وأنها كافحت بقوة منذ تشخيصها حتى يومها الأخير ” .

وتابعت : “أود أن أشكر الجميع على دعمهم الكريم خلال العام الماضي لها .. كان ذلك يعني الكثير لسارة ومنحها قوة وراحة كبيرة لتعرف كم أنها محبوبة ” .

وكانت سارة قد كشفت في شهر أغسطس من العام الماضي عن إصابتها بسرطان الثدي وأن المرض قد امتد لمناطق أخرى بجسدها .

يذكر أن المغنية سارة هاردينغ بدأت مشوارها الفني في عام 2002 بمشاركتها في برنامج ” بوب ستار: ذا رايفلز ” لاكتشاف الفرق الغنائية الرجالية والنسائية .. كما كانت إحدى عضوات فريق ” جيرلز الاود ” .