أعلن الدكتور ” حاتم حافظ ” الأستاذ بأكاديمية الفنون في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة زوجته الممثلة ” إيمان خيري شلبي ” بعد صراع مع مرض السرطان .

فكتب في منشوره قائلا : ” إيمان راحت عند اللي خلقها .. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر .. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود ” .

يذكر أن إيمان خيري شلبي هي الإبنة الصغرى للكاتب الراحل ” خيري شلبي ” وشقيقة المخرج ” إسلام خيري ” .. وكانت قد شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية منها : ” الوتد ” و ” الكومي ” ثم اتجهت بعد ذلك للإعداد التليفزيوني فكانت تعمل معدة بقناة النيل الثقافية .