توفي الممثل الأمريكي البريطاني تشانس بيردومو، الذي اشتهر بأدواره في سلسلة Chilling Adventures of Sabrina وGen V وAfter، عن عمرٍ ناهز 27 عاماً بسبب حادث دراجة نارية، بينما لم يتعرض أي أفراد آخرين في الحادث للموت، ولم يتم بعد مشاركة تفاصيل مكان وقوع الحادث أو كيفية حدوثه.

بيان وفاة تشانس بيردومو

جاء في بيان تم تقديمه لمجلة PEOPLE نيابةً عن عائلة بيردومو وممثليها: “لقد شعر كل من عرفه بشغفه بالفنون وشهيته التي لا تشبع للحياة، وسيستمر دفئه في أولئك الذين أحبهم، نطلب منكم احترام رغبة العائلة في الخصوصية، وهم يحزنون على فقدان ابنهم وشقيقهم الحبيب”.

نبذة عن تشانس بيردومو ومشواره الفني القصير

ولد تشانس بيردومو في لوس أنجلوس، بينما نشأ في ساوثهامبتون بإنجلترا، بعد تخرجه في المدرسة الثانوية، درس القانون، لكنه غير مساره وتحول إلى الفنون، وبدأ مهنة التمثيل في مسرح الشباب الوطني في لندن، بينما بدأ مسيرته التمثيلية في عام 2017 بدور في مسلسل Hetty Feather على قناة CBBC.

تشانس-بيردومو-في-غرب-هوليوود،-كاليفورنيا-Chance-Perdomo-in-West-Hollywood-California-مصدر-الصورة

لعب دور البطولة في دور أمبروز سبيلمان في سلسلة Chilling Adventures of Sabrina من عام 2018 إلى 2020، وقام بأداء دور لندون غبسون في الأفلام الثلاثة: After We Fell، After Ever Happy، وAfter Everything، لعب أيضاً البطولة في فيلم Bad Man، وهو فيلم مستقل مستوحى من قصة حقيقية انتهى إنتاجه في فبراير.

تم ترشيحه لأفضل ممثل في حفل توزيع جوائز Bafta TV لعام 2019 عن دوره في دراما BBC Three Killed by My Debt.

Gen V: أبرز أدوار تشانس بيردومو

اشتهر بيردومو بأحدث أدواره في مسلسل الحركة الكوميدي Gen V، وهو جزء من مسلسل The Boys، ولكن بسبب وفاة بيردومو، سيتم تأجيل الموسم الثاني منه، وقال منتجو المسلسل في بيان لـ PEOPLE: “لا يمكننا أن نلتفت حول هذا الأمر تماماً، بالنسبة لأولئك الذين عرفوه وعملوا معه، كان تشانس دائماً ساحراً ومبتسماً، وذا قوة طبيعة متحمسة، ومؤدياً موهوباً بشكل لا يصدق، وأكثر من أي شيء آخر، مجرد شخص لطيف جداً وجميل”، وتابع البيان: “نحن آسفون جداً لعائلة تشانس، ونشعر بالحزن على فقدان صديقنا وزميلنا”.

تأجيل الموسم الثاني من مسلسل Gen V

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الثاني، من مسلسل Gen V، في شهر أبريل ٢٠٢٤، ليعلن عن تأجيله، بسبب الوفاة المأسوية لبطل العمل.

وفي سلسلة، “Gen V”، لعب بيردومو دور أندريه أندرسون، وهو طالب في جامعة جودولكين، يستغل قدرات التلاعب المغناطيسي.

مسلسل Gen V

وعرض الموسم الأول لـ مسلسل Gen V المشتق من المسلسل الشهير The boys، في سبتمبر ٢٠٢٣، حصريا على منصة أمازون، وحقق نجاح كبيرا.

وحصل مسلسل Gen V، علي تقييم R-rated، ودارت أحداثه في الجامعة الوحيدة المخصصة للأبطال الخارقين في أمريكا.

