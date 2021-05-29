توفي الممثل والمخرج اللبناني ​حسام الصباح​، صباح اليوم، متأثراً بمضاعفات إصابته بالحادث، الذي تعرّضه له قبل 10 أيام.



ونعت ​نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان​، الصباح، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: “بمزيد من الأسى و التسليم بقضاء الله نقابة الممثلين في لبنان تنعى الزميل حسام الصباح الذي توفي صبيحة هذا اليوم .

وكان الصباح تعرّض لحادث سير على طريق المصيلح، حين كان متوجهاً الى منزله في ​مدينة النبطية​، ففقد السيطرة على سيارته، التي إنقلبت به وسط الأوتوستراد، ونقل الى أحد ال​مستشفيات في مدينة صيدا، وأُدخل غرفة العناية الفائقة.

الله يرحمه وتكون روحه بالسما خبر مؤسف https://t.co/AOqc5OFMpi — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 29, 2021

وكان الراحل قد أدى شخصية “أبو الليل” في مسلسل “2020” الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

وقد نعت الفنان نادين نسيب نجيم الراحل عبر حسابها على تويتر حيث كتبت “الله يرحمه وتكون روحه بالسما خبر مؤسف”.