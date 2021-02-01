توفت المنتجة ” آية رؤوف ” يوم أمس الأحد بشكل مفاجئ بعد تعرضها لأزمة قلبية .. وشعت الجنازة مساءا من مسجد السيدة نفيسة .

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي المنتجة الراحلة عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الفنانة ” منى فاروق ” والتي كانت صديقة لها .

فنشرت منى فاروق صورة تجمعها بآية رؤوف عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة : ” كده هتمشي وتسبيني لوحدي في الحياة دي .. إنتي وعدتينيي مش هتسبيني وسبتيني وكنت بقولك أنا هموت قريب وهتزعلي عليا اديني أنا اللي زعلت ” .

وتابعت : ” كسرتيني يا آية وجعتي قلبي ورحتي وراحت فرحتي يا حبيبتي .. عمري ما حبيت بنت قدك وكنت ونعمه الأخت والأم وحافظة سري .. يا علي وجع قلبي مصدومة ومش مستوعبة إني مش هشوفك تاني .. بحبك وهفضل احبك لحد ما اجيبك يا أصيلة يا أجدع صاحبة ليا مش هتتعوضي ابدا ” .

وأضافت منى : ” مع السلامة يا حبيبتي ربنا يرحمك وهتدخلي الجنة عشان ربنا بيحبك وتستاهلي الجنة ورحتي لأختك أنا عارفة إن كان نفسك تروحلها بس مكنتش عاوزاكي تسبيني بس يارب اللقاء القريب .. استنيني هجيلك قريب يارب يرحمك يا أية ويجعل مثواكي الجنة .. ارجو قراءة الفاتحة والدعاء .. أية رؤوف في ذمة الله .. يارب صبرني وصبر أهلها يارب ” .

وكتب الفنان والمنتج ” محمد محمود عبد العزيز ” من خلال خاصية الاستوري عبر إنستجرام : ” أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللعزيزة آية رؤوف ولكل من رحلوا عنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. من أكتر الشخصيات المحترمة الجدعة اللي قابلتها في حياتي .. أنا بجد في صدمة ومش عارف أقول إيه ولا مستوعب .. الله يرحمك يا آية ويغفر لك ” .

فيما كتبت الفنانة نانسي صلاح عبر حسابها على موقع فيس بوك : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. ربنا يرحمك يا حبيبتي .. أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لآية رؤوف .. قلبي وجعني .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال ” .