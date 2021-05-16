توفيت اليوم الأحد الـ 16 من مايو/ أيار 2021 الفنانة نادية العراقية، عن عمر ناهز الـ57 عاما، إثر تدهور حالتها الصحية بعد أصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى.

وسيتم تشييع الجنازة من أمام مستشفى جنة إلى مدافن العائلة فى طريق الواحات وصلاة الجنازة بجامع الحصرى فى أكتوبر، عقب صلاة الظهر.

وكتبت ابنتها مي محروس عبر حسابها على الفايسبوك: “صلاه الجنازه على المرحومة أمى في جامع الحصرى السادس من اكتوبر . عقب صلاة الظهر”.

وكانت أسرة الفنانة، نادية العراقية، أعلنت في وقت سابق تدهور حالتها الصحية، ووضعها في الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الإصطناعي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وحرص أولادها وزوجها على الدعاء لها عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متمنين لها الشفاء العاجل، في إشارة منهم إلى أن حالتها مازالت غير مستقرة.

وأصيب الفنانة العراقية بعدة أزمات صحية؛ إذ إنها في البداية عانت من نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا، هي وباقي أسرتها؛ إذ إنها كانت قد قالت عبر حسابها: “يلا كملت .. برد شديد، حساسية في الصدر، البيت كله تعبان”.

والفنانة نادية العراقية، اسمها الحقيقي هو “فاتن فتحي” وقد بدأت مشوارها الفني في العراق، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في تقديم العديد من الأدوار في الدراما والسينما.

وكان أول أعمالها في مصر هو مسلسل “سامحوني ماكنش قصدي” مع الفنان ممدوح عبدالعليم، في عام 2000، كما شاركت في العديد من الأعمال المهمة مع كبار النجوم مثل الفنان نور الشريف، ويحيي الفخراني، وسمير غانم.

وكان آخر عمل شاركت فيه الممثلة الراحلة نادية العراقية خلال الفترة الماضية مسلسل “2 في الصندوق” مع كل من الفنان محمد أسامة “أوس أوس”، وحمدي الميرغني، وقد عرض المسلسل في شهر رمضان الماضي.