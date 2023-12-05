رحلت المنتجة ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعي عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عاما.

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقى

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة الشابة آية سماحة زوجة حفيد الراحل فريد شوقي عبر حسابها بموقع «فيس بوك» قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمى التانية ناهد فريد شوقى إنا لله وإنا إليه راجعون».

شُيعت اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي عقب صلاة العصرمن مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ناهد فريد شوقى

أسست المنتجة ناهد فريد شوقي شركة الإنتاج الخاص بها والتي تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم “لا تبكي يا حبيبي”، وفيلم “هيستريا”، وفيلم “من نظرة عين”، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبى”.

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي في طفولتها و بجانبهما زوجها ووالدتها هدى سلطان

بنات فريد شوقي

ناهد السباعي وشقيقتها مع والديهما فريد شوقي وهدى سلطان

موعد ومكان عزاء ناهد فريد شوقي

وقال رئيس نقابة المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي في تصريحات محلية إن عزاء الراحله ناهد فريد شوقي، يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر بقاعة الوهاب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة المغرب

نجوم الفن في الوداع الأخير لـ ناهد فريد شوقي

وشهدت جنازة ناهد فريد شوقي حضور عدد كبير من نجوم الفن وأبرزهم النجمة رانيا فريد شوقي، أخت الراحلة، إلى جانب الفنانين حمزة العيلي، هنا شيحة، آية سماحة، داليا البحيري، كاملة أبوذكري، سليمان عيد، مي نور الشريف، مي الغيطي، عمرو محمود ياسين، أحمد جمال سعيد، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، دنيا سمير غانم، نرمين الفقي، أحمد داش، ميرفت أمين، دنيا عبدالعزيز، فيدرا، داليا مصطفى، سامح الصريطى.

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