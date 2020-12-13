كشفت صحيفة ” داينيك جاغران ” الهندية عن وفاة النجمة الهندية ” آريا بانيرجي ” البالغة من العمر 33 عاما بعد العثور عليها جثة هامدة في منزلها في مدينة كولكاتا في ظروف غامضة .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على جثة ىريا بانيرجي في وضعية مشبوهة بجانب السرير في غرفة النوم وكانت مطلخة بالدماء .

وانتقلت على الفور العناصر الأمنية إلى محل الواقعة لمعاينة المكان وتم إرسال الجثة للتشريح وقام فريق من الطب الشرعي بجمع عينات من غرفتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية لوفاتها .

وأعلنت الشرطة الهندية عن بدئها في في التحقيق لمعرفة سبب الوفاة .. وكشفت التحقيقات الأولية أن آريا كانت تعيش بمفردها في شقتها وهو ما أكدته مديرة منزلها وإنها كانت تفضل عدم الاختلاط بالآخرين .

وقالت مديرة المنزل أن النجمة الراحلة لم ترد عليها عندما حاولت الاتصال بها وعندما رنت على جرس المنزل أيضا وهو ما أثار قلقها ودفعها لإبلاغ الشرطة .

يذكر أن آريا بانيرجي كانت قد مثلت في العديد من أفلام بوليوود الشهيرة مثل : ” ذا ديرتي بيكتشر ” و ” إل إس دي ” .. كما كانت تعمل كعارضة أزياء في مومباي .