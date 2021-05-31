نعى الممثل السوري ​أيمن رضا​ والدته حياة محمود العاقل، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

فقد نشر أيمن ورقة النعوة في حسابه، معلنا أنه سيتم تشييع جثمان والدته من “دارها الكائنة في مأذنة الشحم جانب معمل الصباح حيث يُصلى عليها عقب صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 31 أيار/مايو ،2021 في جامع الحبوبي ثم يوارى مثواها الأخير في مقبرة باب الصغير”.

كما وعبّر الممثل السوري ​أيمن زيدان​ عن حزنه على وفاة والدة أيمن، فكتب في صفحته الخاصة قائلاً: “الغالية ام فايز كم أوجعني رحيلك ليس لأنك والدة أصدقائي فقط بل لأنك كنت ِ أيقونة صبر وكفاح…. فطوال سنوات من زياراتي لك ِكنت ُشاهداً على دفئك وكرمك ومحبتك الغامرة … كنت ُشاهدا على حضورك ِالآسر وابتسامتك المغمسة بالنبل والطيبة …كم كانت جدران بيتك الدافىء تغمرنا بالحنو . ليس فقط لأنك والدة أصدقائي افتقدك بل لأنك دائما كنت ِنبع كرم وطيبة ونبل …..ولأنك كنت ِأماً عظيمة واجهت ْ مصاعب الحياة بقلب من فضة سيظل لرحيلك طعم المرار …لروحك السلام أيتها الغالية”.