وفاة والد جوليا وزياد بطرس إثر مشاكل قلبية

توفي والد الفنانة اللبنانية جوليا بطرس والملحن اللبناني زياد بطرس يوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 80 سنة، إثر مشاكل قلبية كان يعاني منها، ونعاه الأخير عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر صورة لوالده وعلّق عليها بالقول:”الله يرحمك يا بيي”.
الله يرحمك يا بيي💔 pic.twitter.com/Ucz1CUjGUa
— Ziad Boutros (@boutrosziad1) January 22, 2020
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس في كاتدرائية القيامة-الرابية.
تقبل التعازي قبل الدفن ويومي الجمعة والسبت في الـ24 والـ25 من الشهر الجاري، إبتداءً من الساعة الحادية عشر قبل الظهر، وحتى الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.