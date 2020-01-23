وفاة والد جوليا وزياد بطرس إثر مشاكل قلبية

توفي والد الفنانة اللبنانية ​جوليا بطرس​ والملحن اللبناني ​زياد بطرس​ يوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 80 سنة، إثر مشاكل قلبية كان يعاني منها، ونعاه الأخير عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر صورة لوالده وعلّق عليها بالقول:”الله يرحمك يا بيي”.

الله يرحمك يا بيي💔 pic.twitter.com/Ucz1CUjGUa — Ziad Boutros (@boutrosziad1) January 22, 2020



يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس في كاتدرائية القيامة-الرابية.

تقبل التعازي قبل الدفن ويومي الجمعة والسبت في الـ24 والـ25 من الشهر الجاري، إبتداءً من الساعة الحادية عشر قبل الظهر، وحتى الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.