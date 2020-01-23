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وفاة والد جوليا وزياد بطرس إثر مشاكل قلبية

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julia and ziad boutros

توفي والد الفنانة اللبنانية ​جوليا بطرس​ والملحن اللبناني ​زياد بطرس​ يوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 80 سنة، إثر مشاكل قلبية كان يعاني منها، ونعاه الأخير عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر صورة لوالده وعلّق عليها بالقول:”الله يرحمك يا بيي”.


يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس في كاتدرائية القيامة-الرابية.
تقبل التعازي قبل الدفن ويومي الجمعة والسبت في الـ24 والـ25 من الشهر الجاري، إبتداءً من الساعة الحادية عشر قبل الظهر، وحتى الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.

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