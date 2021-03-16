أعلنت ” تيسي سيناون ” عن وفاة زوجها الممثل الأمريكي ” يافيت كوتو ” الذي لعب دور الشخصية الشريرة في أفلام الممثل العالمي ” جيمس بوند ” عن عمر ناهز 81 عاما .

وأشارت تيسي سيناون التي أعلنت عن الخبر اليوم الثلاثاء في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك أن الوفاة حدثت يوم أمس الإثنين دون أن تكشف عن السبب .

وأضافت معربة عن حزنها وصدمتها لرحيل يافيت كوتو : ” أشعر بالحزن ومازلت في صدمة بسبب وفاة يافيت .. زوجي منذ 24 عاما .. إنها لحظة (مؤلمة) جدا بالنسبة لي أن أبلغكم جميعا من المعجبين بزوجي وأصدقائه وعائلته بنبأ وفاته ” .

وتابعت أن زوجها الراحل كان مازال لديه الكثير من الخطط كما عُرض عليه التمثيل في أفلام جديدة مثل ” جي آي جو ” وفيلم آخر مع النجم توم كروز .