توفي الفنان المصري يوسف شعبان، الأحد، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب نقابة المهن التمثيلية المصرية.

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إنها علمت بالأمر من الطبيب المعالج، وتولت إبلاغ أسرته، مشيرة إلى أن زوجة الفنان الراحل انهارت عقب معرفتها بالأمر.

وأضافت عنبر أنه من المقرر تشييع الجثمان الفنان المصري ظهر الاثنين من مستشفى العجوزة إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت دخول يوسف شعبان غرفة العناية المركزة في مستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضي، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وقدم الفنان المصري، المولود في حي شبرا بالقاهرة في 16 يوليو/تموز 1931، العديد من الأعمال الفنية التي يعتبر بعضها من العلامات الأيقونية على مدار تاريخ السينما والتليفزيون في مصر.

وامتدت مسيرته المهنية لنحو 50 عامًا منذ أن بدأها في 1961 بظهوره مع عمر الشريف في فيلم “في بيتنا رجل”.

واشتهر يوسف شعبان بشخصية ضابط الاستخبارات المصرية “محسن ممتاز” في مسلسل الجاسوسية، الذي يروي قصة الجاسوس المصري رأفت الهجان.

إضافة إلى أدواره المميزة في أعمال درامية، كما في مسلسلات “الوتد، الشهد والدموع، امرأة من زمن الحب، ليالي الحلمية، المال والبنون، الضوء الشارد”.