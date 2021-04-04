صرح المهندس، حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، إنه تقرر وقف مسلسل “الملك” من بطولة الفنان المصري عرو يوسف.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن صالح قوله بأنه تقرر تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه في موسم رمضان القادم.

وكان موقع “إعلام دوت كوم” قد نقل عن مصادره، إنه تقرر وقف عرض مسلسل “الملك”، المأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمي نجيب محفوظ، من بطولة عمرو يوسف.

وأوضحت المصادر للموقع أنه تقرر وقف عرض المسلسل بعد الانتقادات التي وجهت له على الملابس والأزياء وشكل الممثلين الذين ظهروا في البرومو الخاص بالمسلسل، لحين مراجعة تلك الانتقادات.

وكان عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس انتقد مسلسل “الملك”، والذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة، بسبب مظهر الفنانين والملابس، التي لا تتلاءم مع عصر الحضارة المصرية القديمة.

وقال حواس، في مداخلة هاتفية في برنامج “القاهرة اليوم”، مساء الخميس، إن الملابس التي ظهر بها الممثلون في مسلسل “الملك” سيئة جدًا، وهذا بصرف النظر عن السياق الدرامي الذي تناوله المؤلف.

وأضاف أنه حينما كان يتلقى أوراقا لبعض الأعمال الفنية، الخاصة بالحضارة المصرية القديمة، كان لا يهمه السياق الدرامي، لكن كان يوجه إلى ضرورة تنويه المخرج إلى أن العمل لا صلة له بالتاريخ، أو مستوحى منه.

وأشار إلى أنه كان يتم استدعاؤه لموقع التصوير في بعض الأحيان، بغرض مراجعة الملابس، واللغة الهيروغليفية المتداولة في بعض المشاهد، وكذلك هيئة المعابد، موضحا: “معرفش مين قال لهم اللبس يبقى أيه.. وحكاية الدقن دي مش موجودة في الآثار.. أنا لا اعترض على الدراما.. كان ممكن يبقى اللبس والبيئة الفرعونية صح.. وكنا ممكن نصفق لهم لو عملوا الحاجات دي صح”.

وأوضح أن القصة لا يشترط أن تكون مطابقة للتاريخ لأن العمل في النهاية درامي، لكن يُفضل أن تكون البيئة الفرعونية سليمة، قائلا: “اللبس ده غلط ما ينفعش.. أنا شوفت نموذج بشع.. شكل عمرو يوسف بالدقن والشنب بصراحة ده واحد مالوش صلة بالفراعنة إطلاقا”.