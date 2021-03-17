نشر الفنان اللبناني ” وليد توفيق ” مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع تويتر أوضح من خلاله حقيقة الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول وجود خلاف بينه وبين الفنان المصري ” هاني شاكر ” .

حيث نفى وليد توفيق وجود خلاف أو أزمة مع هاني شاكر فقال : ” لا أزمة ولا خلاف مع الحبيب والصديق الفنان الكبير هاني شاكر أولا .. ثانيا كل الحكاية إني سُؤلت في أحد البرامج عن أغنيتي اللي لحنتها للأستاذ هاني ( كيف بتنسى ) عن نجاحها ” .

وتابع : ” فقلت نجحت وحبوها الناس قوي لكن كنت بتمنى تمني وليس خلاف من أخي وصديقي هاني شاكر يعطيها وقت أكتر في الانتشار حتى الناس تشوفها أكتر وتاخد حقها في الانتشار .. دا اللي حصل بالظبط لا خلاف ولا أزمة ولا أي شي من كل اللي انحكا مع احترامي لكل المواقع الصحفية وكل الصحفيين ” .

وأضاف وليد توفيق : ” هو دا الخبر الصحيح أنا بحترم هاني شاكر وحبيت التعامل معاه وسيكون هناك تعامل ثاني إن شاء الله .. ومن هنا أبارك للفنان هاني شاكر وكارول سماحة على عملهم الجديد من كل قلبي .. ألف ألف مبروك .. بحبك يا هاني ” .

ومن جانبه رد الفنان هاني شاكر على ذلك معربا عن حبه وتقديره للفنان وليد توفيق في تغريدة له على موقع تويتر أعاد فيها نشر الفيديو وكتب في تعليقه عليه : ” أخويا وحبيبي وليد توفيق ربنا ما يجيب أي خلاف بينا لأنك عندي أكبر وأغلي من أي خلاف ممكن يبعدنا ويزعلنا من بعض ” .

اخويا وحبيبي #وليد_توفيق ربنا ما يجيب اي خلاف بينا لانك عندي اكبر واغلي من اي خلاف ممكن يبعدنا ويزعلنا من بعض @WalidToufic https://t.co/LlDh4hEA31 — Hany Shaker (@HanyShaker) March 16, 2021



