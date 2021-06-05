شارك الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ الجمهور، صورة جمعته بإبنته نور، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بمناسبة إفتتاح شركة خاصة بها، ونجاحها بحياتها المهنية.

ووجه وليد رسالة داعمة لنور، عبّر فيها عن مدى حبّه لها وفخره بها وبأخيها، وكتب: “باركولي ابنتي القمر نور صار عندها مؤسسة خاصة فيها لتنظيم المناسبات السعيدة والأفراح والأعياد على أمل تكون كل أيامها وأيامكم أفراح”. وتابع حديثه بكلمات مؤثرة: “مافي شي يسعد الأب أكثر من نجاح أولاده، وهم الوحيدين الذين بيتمنى أن يراهم أنجح منه، نور ما بتعرفي قد ايه أنا وأمك وفخورين اليوم، فخورين بنجاحك وبإصرارك على رسم طريقك الله يوفقك أنت وأخيك ونراكم دائماً ناجحين وسعيدين”.





