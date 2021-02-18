نشرت الفنانة المصرية ” ويزو ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ب ” لوك ” جديد فاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها .

حيث ظهرت ويزو بوزن أقل من المعتاد ونحافة ملحوظة كما غيرت تسريحة ولون شعرها .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها الجديدة فيما أشار البعض الآخر إلى التغير في شكلها مما جعلهم لا يعرفونها في البداية ومنهم من شبهها بالفنانة المصرية ” صابرين ” .

فجاءت التعليقات مثل : ” تصدقي معرفتكيش ” و ” جميلة يا ويزو ” و ” مدية على صابرين ” و ” بقيتي قمر أما خسيتي ” و ” مين دي ” و ” حلو اللوك ده ” .