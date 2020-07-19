شاركت الفنانة المصرية “دينا محسن” نجمة مسرح مصر الشهيرة بـ”ويزو” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة لها مازحت من خلالها المتابعين، حيث كانت الصورة مُعدّله بواسطة أحد التطبيقات، وظهرت من خلالها نحيفة كأنها خسرت وزنها،

وأرفقت ويزو تلك الصورة بالتعليق الطريف، حيث كتبت قائلة:” إيه الحلاوة دي بالصلاة على النبي”، ونالت صورتها إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على طرافتها وخفة دمها.

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلي أن آخر أعمال ويزو الفنية “مسلسل رجالة البيت” مع أحمد فهمى وأكرم حسنى، وتم عرضه فى موسم مسلسلات رمضان 2020، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وشارك فى بطولته الفنان بيومى فؤاد وعارفة عبدالرسول والطفل اسماعيل احمد الجندى وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، منهم أيتن عامر وميرهان حسين ومحمد ثروت وأحمد فهيم وآخرين.

كما ظهرت ويزو كضيفة شرف فى 3 مسلسلات دفعة واحدة خلال شهر رمضان الماضى وهى ” مسلسل عمر ودياب” مع الفنان على ربيع و الفنان مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى، و”مسلسل سكر زيادة” مع نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وإخراج وائل احسان، و”مسلسل اللعبة” مع هشام ماجد وشيكو وإخراج معتز التونى.