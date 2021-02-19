نشرت خبيرة الجمال السعودية الشهيرة يارا النملة عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” الملحقة بحسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعتها ووالدتها ولفتت أنظار الكثير من المتابعين.

وتناقل الصورة بعدها عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق، ولاحظ الجميع أن الأم نسخة عن ابنتها وتبدو كأنها شقيقتها. وفيما أشاد بعض الناشطين بجمال الأم والابنة ورأوا أن الشبه كبير بينهما، أشار آخرون إلى العكس. ومما جاء في التعليقات: “بنظري ما في أي تشابه بين الأم والبنت” و”ما يعجبني جمالها وجهها طويل مرة” و”الفرق إن أمها أزين منها ماشاء الله” و”راحو نفس الدكتور” و”ما شاء الله قمرات والأم أنعم وأنوثه”.

يُشار إلى أن يارا في العشرينيات من عمرها وقد حققت شهرة واسعة حيث باتت تُعتبر من أبرز خبيرات الماكياج ويتابعها ما يقرب من مليون و100 ألف متابع على “إنستغرام”.

ويذُكر أنها تابعت دراستها في مجال الهندسة المعماريّة في جامعة الأمير سلطان في الرياض. إلا أنها بعدما أظهرت شغفاً بالجمال والمكياج، تحولت إلى خبيرة في هذا المجال.