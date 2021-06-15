نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة لها برفقة اللاعب المصري ​محمد صلاح​، وذلك على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلّقت يارا على الصورة بالقول: “لما تجيب سيرة حدا مبارح وبالصدفة بتلاقيه اليوم ماشي جنبك .. معقول كون أنا السّبب في صفقة القرن

يلاااااا بقى يا فخر العرب”.

وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر توجّهت يارا بالسؤال للجمهور عن من تلقى لقاح فيروس كورونا من بينهم، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “مين اللي أخذ اللقاح منكم يرفع إيدو؟؟؟؟ واللي ما اخذ ليش وشو ناطر؟؟؟”.