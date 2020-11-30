أجرى الصحفي المصري ” أيمن الحكيم ” كاتب مذكرات الفنانة المصرية الراحلة ” نادية لطفي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه ” حضرة المواطن ” كشف من خلالها عن بعض الأسرار الخاصة بها وجوانب من شخصيتها .

فتحدث أيمن الحكيم أن الفنانة الراحلة قبل وفاتها تداولت إحدى الصحف الإسرائيلية خبرا مفبركا عن وجود عدد من الفنانات المصريات كانوا قد عملن لصالح الموساد الإسرائيلي ومن بينهن الفنانة نادية لطفي .

وتابع عن ردة فعلها بعد علمها بهذا الخبر قائلا : ” أنا شفت نادية لطفي بتعيط وقالتلي جملة لا يمكن أنساها قالتلي ياريتهم كانوا طعنوني في شرفي .. كانت ست وطنية جدا وطول الوقت بتعمل خير ” .

وأشار أيمن الحكيم إلى أن نادية لطفي لم تصب بمرض الزهايمر مثل ما تردد وأنها في عيد ميلادها الأخير الذي حضره وكان قبل وفاتها بحوالي إسبوعين كانت تتذكر كل شئ وتتحدث مع الحضور عن ذكرياتها القديمة .

كما أعلن الحكيم أن مذكرات نادية لطفي سوف تطرح في الأسواق في شهر فبراير المقبل تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاتها .

يذكر أن الفنانة نادية لطفي كانت قد وافتها المنية في الرابع من شهر فبراير من عام 2019 عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض .