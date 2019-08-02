ياسر العظمة تعليقا على اشاعة وفاته: “كذب الحاسد والواشي والسوشال ميديا والنت”… فيديو

سخر الفنان السوري ياسر العظمة من شائعة وفاته في حادث سير بالعاصمة السّورية دمشق، وفق ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ياسر العظمة عبر صفحته على الفايسبوك رسالة صوتية جاء فيها: ”قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلًا سافرت!، أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت!“، وأردف قائلًا: ”كذب الحاسد والواشي والسوشال ميديا والنت“.

يذكر ان ياسر العظمة يغيب عن الشاشة منذ قرابة سبعة أعوام، إذ كان آخر أعماله مسلسل ”مرايا“، وتم عرضه في 2013 ومن إخراج عامر فهد، إلا أنه يُحضّر هذه الفترة لجزء جديد لعرضه في 2020.