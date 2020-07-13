بعد إعلان الفنان المصري ” ياسر جلال ” مؤخرا عن إعتذاره عن تجسيد شخصية الصحابي ” خالد بن الوليد ” في مسلسل ” سيف الله ” .

والذي تم ترشيحه له بعد رفض الفنان المصري ” عمرو يوسف ” القيام به خلال الأشهر القليلة الماضية .

كشف ياسر جلال في تصريحات صحفية له عن الأسباب التي دفعته إلى رفض تجسيد الشخصية والتي تمثلت في أن المسلسل سيتضمن مشاهد أكشن ومعارك حربية كثيرة وهو الأمر الذي يحتاج فترة طويلة من الإعداد البدني .

وأضاف أن المسلسل يتطلب منه التدرب أيضا على المبارزة لفترات طويلة .. وإنه وجد أن الالتزام بالجهد والتدريب المطلوب لأداء شخصية خالد بن الوليد أمرا صعبا للغاية .

وأشار ياسر جلال إلى أن شخصية خالد بن الوليد تستحق أن تُقدّم على الوجه الأكمل وأن إستمراره في التحضير للشخصية كان سيتطلب منه أشهرا طويلة من الجهد والتدريب البدني الشاق .

يذكر أن مسلسل سيف الله .. خالد بن الوليد يستعرض الملحمة التاريخية وقصة الصحابي الجليل خالد بن الوليد منذ بدء دخوله الإسلام مرورا بالمعارك الإسلامية التي شارك فيها وتخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين .. وكان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .