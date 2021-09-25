أثارت المطربة الشابة ” ياسمينا العلواني ” حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بصورة وهي مرتدية الحجاب .

وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق .. كملها على خير يارب ” .. وهو ما جعل الجمهور يعتقد بأنه إعلانا منها عن ارتدائها للحجاب .

لتخرج ياسمينا العلواني بتغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر نفت من خلالها ارتداء الحجاب وأوضحت أنها كانت تقصد بتعليقها تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب حابة أوضح إن الآوان لسه مجاش ولما ربنا يريد أكيد هيحصل ” .

وتابعت : ” الصورة اللي نشرتها التويتة اللي فاتت مش أول مرة أنشرها بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله ” .

وأضافت المطربة ياسمينا العلواني : ” شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام وادعوا لي بتمام الشفاء .. وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا ” .