احتفلت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، مساء الأحد، بحفل زفافها على رمضان حسني وذلك بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت ياسمين الخطيب قد أعلنت لجمهورها ومتابعيها عن ارتباطها بشكل غير مباشر، حيث نشرت عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عدد من الصور والفيديوهات الرومانسية تجمعها بأحد الأشخاص وعلقت عليها: “لقيت الطبطبة”.

وكان لافتا أن القران تم على يد مأذونة على غير المعتاد، فمن المتعارف عليه أن يعقد القران مأذون ذكر وليست مأذونة أنثى ولكن ياسمين الخطيب كسرت العادة المتداولة.

من هو رمضان حسني زوج ياسمين الخطيب؟

يذكر ان رمضان حسني هو رجل أعمال ويمتلك شركة إنتاج فنية وأنتج عددًا من الأغاني لمجموعة من المطربين من بينهم أغنية طرحت في العام الماضي للفنان محمد رشاد وتحمل اسم “في غيابه تمام”، وأيضاً أغنية للنجم محمد محي بعنوان “ما بقتش شبهي”، وينتج للفنان محمد عباس.

كما أنتج للفنان محمد رمضان إحدى حفلاته التي رفعت شعار “أقوى حفلة في الساحل”، وحققت نجاحاً كبيراً.

الجدير بالذكر أن ياسمين الخطيب تقدم برنامج اجتماعي على قناة النهار، كما صدر لها أكثر من كتاب من بينهم كتاب “التاريخ الدموي” و “قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة” وغيرهم.