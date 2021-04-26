قالت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب أنها تعرضت لحالات تحرش كثيرة جدا لدرجة إن من تعاملوا معها باحترام من الرجال نوادر، مؤكدة أن من بين كل 100 رجل تعاملت معهم 99 تحرشوا بها.

أضافت الخطيب خلال حوارها خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج “لحظات جرئية، الذي يبث على شاشة “القاهرة والناس”، أن: “من تعاملوا باحترام شديد إما إنهم أجبن من الـ99 أو أذكى منهم، لكن من تتاح له الفرصة لا يتوان عن التحرش”.

وعن رد فعلها مع المتحرشين، قالت: “باديهم بالاقلام، بظهر ايدي على وجه أ راجل تحرش”، مردفة:”ولكن ده بعد ما بديله فرصة يتراجع، أنا ست مرنة ومش مجنونة امشي الطش في الناس”.

من ناحية أخرى، أكدت ياسمين الخطيب على أهمية المال بالنسبة لها قائلة إن بعض الناس تقوم بتصبير نفسها بجملة “الفلوس متشتريش السعادة” مؤكدة أن تلك الجملة تقتل الطموح.

وأضافت ياسمين الخطيب أن الأموال يمكن أن تشتري أنواع كثيرة من السعادة وراحة البال ما عدا الصحة.

واعتبرت ان النساء بعشقن المال اكثر من الرجال قائلة: “الست بتحب الفلوس أكثر من الرجل بالذات الست الحلوة تحب شكلها بتحب تلبس حلو فساتين وساعات والحاجات دي كلها تحتاج فلوس”.