يجتمع كلاً من الفنان “أحمد الفيشاوي” والفنانة الشابة “ياسمين رئيس” في بطولة فيلم جديد بعنوان “الحارث”، والذي انتهي أبطاله من تصوير آخر مشاهد فيه يوم الإثنين الموافق 20إبريل

وذلك بعد فترة كان قد توقف العمل في الفيلم بسبب فيروس كورونا الذي أجتاح العالم . إضافة إلى انشغال عدد من الفنانين المشاركين فيه بأعمال أخرى؛ حيث قام طاقم العمل بتصوير آخر المشاهد مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .

يشارك في بطولة فيلم الحارث” نخبة من النجوم والفنانين مثل أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها ضمن السياق الدرامى للأحداث، إلى الاكتئاب وإدمان المخدرات