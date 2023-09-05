حالة من الجدل أثارتها الفنانة ياسمين رئيس بعد التدوينة التي كتبتها عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر“، حيث قالت: “بيضرب إيرادات وبيضرب سيناريوهات وبيضرب أخبار كذب وبيضرب أرقام مشاهدات وبيضرب شهادات كمان، فاضل إيه تاني يا نجم، مش كفاية بقى كده”.

خلاف تامر حسني ودينا الشربيني

وذهب البعض إلى أن ياسمين تقصد بذلك الكلام النجم الكبير تامر حسني، بالرغم أنها لم تتعاون معه من قبل، ولم تكن بينهما أية مشكلات، إلا أن عدد من المتابعين قد ربطوا بين الصداقة التي تجمع ياسمين رئيس بالفنانة دينا الشربيني، والتي هي على خلاف كبير مع تامر حسني بعد مشاركتها له بطولة” فيلم تاج“

وعلى الرغم من أن الربط بعيدًا بعض الشئ، إلا أن الكثير من متابعي ياسمين رئيس قد رجحوا أن ما تقصده في تدوينتها هو تامر حسني، إلا أن الأمر يبقى مجرد تكهنات فقط.

سر رفض ياسمين رئيس ظهور ابنها في أي عمل فني

من جانب آخر كشفت الفنانة ياسمين رئيس، سر رفضها ظهور ابنها في أي عمل فني، موضحة: “ليس خوفا من الحسد ولكن خوف عليه من الشهرة، أولا هو مش بيحب التمثيل وبشوف إن الزمن اختلف بسبب السوشيال ميديا وملهوش ذنب أنه طلع في عيلة بتشتغل في الفن وممكن يقرأ تعليقات مش كويسة وميقدرش يستحملها، فأنا كنت بحافظ عليه من دخول الوسط، وبعدين لما بقى في سن يقرر لنفسه فلقيته معندهوش رغبة في التمثيل، وانا سايبة له حرية الاختيار، هو عمره 9 سنين بس مش بحس أنه بيحب التمثيل، وقال لي أنا مش عايز أقف على المسرح ومش عاجبني التمثيل”.

تصريح ياسمين رئيس عن حنين حسام

وأوضحت ياسمين رئيس، حقيقة التصريح المنسوب له عن حنين حسام، بعد حكم حبسها “عبرة لمن يعتبر”، قائلة: “مقولتش عبرة لمن يعتبر ولكن كتبت فيما معناه هي كان لازم يتعمل معاها كده علشان المجتمع عايز حد يبقى كبش فداء وممكن تكون كبش فداء ومعرفش حيثيات قضيتها، بس انا لقيت الناس كلها ضدها ومتحاملة عليها علشان شكلها وطريقتها وهي بنت فإحساسي كبنت كان رافض الناس تتعامل معاها بالطريقة دي وفي النهاية المحكمة لها القول الفصل والقانون فوق الكل”.

هيثم سعيد يوجه رسالة ل ياسمين رئيس

من ناحية أخرى، وجه الفنان هيثم سعيد رسالة إلي الفنانة ياسمين رئيس، عقب رسالتها الغامضة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-09-02 14:33:08Z | |

وكتب هيثم سعيد في منشور له: “قالتلك بيضرب إيرادات و هيا مصورو كليب مع شاكوش القادره!!”، ليقوم متابعي الفنان بالتعليق علي منشوره كالاتي: “ايه علاقة ده ب ده- طب وهي نفت دا ما هي طلعت مع شاكوش”.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

يذكر أنه بدأت النجمة ياسمين رئيس مرحلة التحضيرات لفيلمها “رحلة البحث عن فستان الزفاف” الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، ومن المقرر أن تبدأ ياسمين رئيس تصوير مشاهدها بالفيلم خلال الـ 3 أسابيع المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، والفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف، ومن إنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »