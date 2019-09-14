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ياسمين رئيس ترد على هجوم إحدى المتابعات.. لسه بتشربي مخدرات؟

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Yasmin Raeis e

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها على Instagram، ظهرت خلالها بنيولوك جديد.

علّقت إحدى المتابعات على الصورة كاتبة: “لسه بتشربي مخدرات ولا لا.. أنا كنت بحترمك بس عرفت إنك شمال أوي.. الفلوس غيرتك ونضفتك”.
رد أحد المتابعين مهاجمًا إياها بسبب إهانتها للفنانة، ومتسائلا عن سبب تدخلها في هذا الشأن، لترد عليه ياسمين ساخرة: “أنا أصلى كنت بشتري من عندهم”.

يذكر أن ياسمين رئيس كانت قد نشرت مؤخرًا صورة تجمعها مع المخرج أحمد خالد موسي من كواليس تصوير فيلم ‏‏”لص بغداد” وأعلنت عبر حسابها على‏‎ Instagram ‎عن طرح الفيلم قريبا جداً بالسينمات.‏

جدير بالذكر أن أن فيلم “لص بغداد” يشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وأمينة خليل، ‏وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى‎

 

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