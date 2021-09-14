أعلنت الفنانة ” ياسمين رئيس ” عن إغلاقها لخاصية التعليقات عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وذلك بسبب التعليقات المسيئة من حسابات مجهولة المصدر والتي تستهدف الشباب والمراهقين للقيام بتصرفات غير أخلاقية وسليمة .

فقالت ياسمين رئيس : ” اعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي دائمًا ما يشجعني في كل أعمالي ولكنني اضطريت لإغلاق التعليقات على حسابي بمنصة انستجرام بسبب الحسابات مجهولة المصدر التي تستغل صحفات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة ” .

وتابعت : ” مستهدفة بذلك المراهقين والشباب وتسعى لتحريضهم لأفعال غير سليمة .. لذلك أناشد مسولي إنستجرام بإيجاد سياسة للحد من هذه الصفحات حتى لا تُستخدم المنصة بهذه الطريقة غير الأخلاقية ” .