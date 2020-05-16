شاركت الفنانة المصرية “ياسمين رئيس” جمهورها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بما تمر به من حاله ملل بسبب الحجر المنزلي المُتبع، في ظل أزمة فيروس كورونا .

حيث نشرت رئيس مقطع فيديو قصير لها عبر خاصية “ستوري” بحسابها علي إنستجرام، ظهرت فيه بشكل طريف بعدما استخدمت أحد فلاتر تطبيق “سناب شات” لتغيير الوجه، فحولت نفسها على هيئة رجل، لديه شارباً ولحية وأنف كبير.

وقالت رئيس في هذا الفيديو الطريف إنّها لم تخرج من المنزل منذ شهر مارس (آذار) الماضي ولا تعرف ماذا تفعل في هذا الملل، حيث أنها لم تستطع حتى الذهاب إلى الحلاق .

يُذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تشارك في بطولة فيلم جديد بعنوان “الحارث” مع الفنان أحمد الفيشاوي والفنان عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها ضمن السياق الدرامى للأحداث، إلى الاكتئاب وإدمان المخدرات.